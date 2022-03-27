Путін може готувати "корейський" сценарій для України: деталі від голови розвідки

Дії ЗСУ суттєво ускладнюють реалізацію планів ворога.

Путін може спробувати нав’язати Україні лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами та запровадити "корейський" сценарій.

Таку думку пресслужбі відомства висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило БудановСвіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", — написав Буданов у Facebook.

На думку Буданова, путін переконаний, що для російського фашистського режиму, як і раніше, актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – наш незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

У розвідці вважають, що окупанти спробують сколотити окуповані території в єдину квазідержавну освіту, що протиставлятимуть незалежній Україні.

"Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", — підсумував Буданов.

Зазначимо, що, за даними британської розвідки, окупанти продовжать покладатися на ракети або бомби, запущені з далекої відстані з російського повітряного простору.

Крім того, згідно з новими картами боїв, російські військові показують свою неефективність, тоді як контратаки українців — продумані та результативні.