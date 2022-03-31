Як у приказці про їжака та дупу: Кремль відзначився новими санкціями проти ЄС та насмішив мережу

Кремль вніс у "чорний список" вище керівництво ЄС.

Російська влада на 36-й день війни в Україні вирішила ввести санкції проти представників держав-членів, вищого керівництва та більшості депутатів Європейського Союзу.

Як передає "Українська правда", про це йдеться у заяві відомства.

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Так, російська влада вирішила покарати представників Євросоюзу забороною на в'їзд.

"У відповідь на масовані односторонні санкції Євросоюзу відповідно до базового для міжнародного права принципу взаємності російською стороною значно розширено список представників країн-членів Євросоюзу та євроструктур, яким відповідно до Федерального закону "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації" від 15 серпня 1996 р. № 114-ФЗ заборонено в'їзд територію нашої країни" — йдеться у заяві.

Кремль вніс у власний "чорний список" вище керівництво ЄС, зокрема єврокомісарів, начальників військових структур, євродепутатів, а також високопосадовців, громадських діячів і працівників ЗМІ, які просувають антиросійські санкції, настрої і т.д.

Варто зазначити, що чергові російські "санкції" проти країн Європейського Союзу більше насмішили, ніж когось засмутили. Користувачі мережі також відреагували вкрай скептично, зазначивши, що це нагадує приказку про "їжака і дупу" (Налякав їжака голою дупою — означає нікого не налякати, собі зробити гірше), а ще дехто пожартував про те, що вся справа у чергах на цукор, за яким представники ЄС "формували черги" у росії.

Нагадаємо, що на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російська влада заявила про введення санкцій проти президента США Джо Байдена та інших американських чиновників. У мережі лише посміялися з такої ініціативи росії, зазначивши, що Байден більше не отримає "Тульських пряників".

Також "Телеграф" повідомляв, що у США з іронією відповіли на "безпрецедентні" санкції росії.