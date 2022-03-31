Как в поговорке о еже и заднице: Кремль отличился новыми санкциями против ЕС и насмешил сеть

Кремль внес в "черный список" высшее руководство ЕС.

Российские власти на 36-й день войны в Украине решили ввести санкции против представителей государств-членов, высшего руководства и большинства депутатов Европейского Союза.

Как передает "Украинская правда", об этом идет речь в заявлении МИД РФ.

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Так, российские власти решили наказать представителей Евросоюза запретом на въезд.

"В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны" — говорится в заявлении.

Кремль внес в собственный "черный список" высшее руководство ЕС, в частности еврокомиссаров, начальников военных структур, евродепутатов, а также чиновников, общественных деятелей и работников СМИ, продвигающих антироссийские санкции, настроения и т.д.

Следует отметить, что очередные российские "санкции" против стран Европейского Союза больше насмешили, чем кого-то расстроили. Пользователи сети также отреагировали крайне скептически, отметив, что это напоминает поговорку о "еже и заднице" (Напугал ежа голой задницей — значит никого не испугал, себе сделал хуже). А еще некоторые пошутили о том, что все дело в очередях на сахар, за котором представители ЕС "формировали очереди" в россии.

Напомним, что на 20-й день полномасштабного вторжения россии в Украину российские власти заявили о введении санкций против президента США Джо Байдена и других американских чиновников. В сети лишь посмеялись над такой инициативой россии, отметив, что Байден больше не получит "Тульских пряников".

Также "Телеграф" сообщал, что в США с иронией ответили на "беспрецедентные" санкции россии.