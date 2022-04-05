Росіянин вирішив труїти своїх співгромадян через війну в Україні та розповів про хитрий спосіб

Чоловік не поділяє погляди кремлівської влади на те, що відбувається в Україні

Уродженець Санкт-Петербурга Андрій Зиков вирішив боротися з співгромадянами, які підтримують путінський режим, вельми цікавим способом. Будучи працівником китайської фабрики з виробництва рідин для вейпів та е-сигарет, він заявив, що нібито відправив до рф партію з отруєним товаром.

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха Украина".

Як виявилося, росіянин Андрій Зиков, навіть залишаючись громадянином росії, абсолютно не згоден з агресією своєї країни щодо України. Він усіляко намагається повідомляти правду про війну в українській державі, започатковану кривавим диктатором володимиром путіним, і не приховує своєї огиди до багатьох земляків.

Навіть у листуванні з матір’ю він дуже різко висловлюється, вочевидь, розуміючи, що інакше доносити інформацію просто не вдасться.

У Китаї Зиков працює у бізнесі з виготовлення рідин для електронних сигарет. Одного дня в чаті з іншими росіянами він заявив, що до росії відправилася партія отруєного товару.

Звісно ж, реакція російських користувачів мережі виявилася максимально негативною. При цьому ніхто точно не знає — чи є отруєна продукція, чи в такий спосіб Андрій Зиков спробував навіяти паніку серед співгромадян. У мережі з’явилася інформація, ніби на росіянина вже почали скаржитися до китайських правоохоронних органів, але наскільки це правда, поки що невідомо.

І поки окремі росіяни намагаються всіляко протистояти режиму, багато інших навпаки — висловлюють владу свою гарячу підтримку. Так, наприклад, прості громадяни Росії пропонують "стерти Україну з лиця землі" або "забрати її під своє крильце". Людей, які б відкрито виступали проти війни, в Росії просто немає.

Таким чином виходить, що питання щодо того, чи винні прості росіяни у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, є вже здебільшого риторичним. Тим більше, що за мародерством та вбивствами стоїть не особисто путін, а десятки солдатів та офіцерів окупаційної влади.