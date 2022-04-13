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Антивоєнні заяви колишнього топ-чиновника росії наробили галасу: підключили ФСБ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Андрій Панов залишив "Аерофлот" 12 березня Новина оновлена 13 квітня 2022, 10:23
Андрій Панов залишив "Аерофлот" 12 березня

Силовики забрали документи та жорсткі диски компанії

Після того, як у ФСБ почалися чистки через провали росії в Україні, пошуки незгодних розширилися — зі служби безпеки прийшли з обшуками в офіс "Аерофлоту" на Арбаті в Москві.

Причиною обшуку за даними журналістів Baza стала раніше опублікована в Financial Times колонка ексзаступника генерального директора компанії Андрія Панова. У ній він звернувся до керівників бізнесу у росії.

У своєму спічі Панов закликав саботувати війну, розпочату росією проти України, зокрема "відкладаючи або ігноруючи кожну угоду та контракт, які підтримують військове вторгнення чи російську пропаганду". Також він сказав, що протистояти можна інформуючи підлеглих, показуючи свою позицію з цього питання, ігнорувати підтримку військових дій та сповіщати про економічну катастрофу.

Топменеджер займався в "Аерофлоті" питаннями стратегії сервісу та маркетингу близько чотирьох років, поки не звільнився в березні. Він виїхав із росії до Ізраїлю.

При обшуку ФСБ вилучили у пов’язаному з ним департаментом жорсткі диски та документи, включаючи ті, що пов’язані з консалтинговою фірмою "Bain & Company". У ній Панов був партнером, а в 2019 році вона виграла тендер на оновлення маркетингової стратегії чотирьох великих авіакомпаній росії.

Нагадаємо, "Телеграф" публікував дані про те, як живуть діти відомих супротивників західного світу — володимира путіна, сергія лаврова та дмитра пєскова. Здобувати освіту вони віддали перевагу за кордоном, а жити — у розвинених країнах Західної Європи.

У друзів путіна квартири оздоблені в максимально розкішній манері — його ймовірна коханка виставила житло в оренду за 700 тисяч рублів на місяць.

Теги:
#Обшук #Війна #Аерофлот #ФСБ #Керівництво
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