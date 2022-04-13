У кремлі зростає напруга: Христо Грозєв назвав ознаку

Окремі політики вже почали боротися за "місце під сонцем"

Серед російських політиків на тлі повномасштабного вторгнення до України, що триває вже 49-й день поспіль, особливо загострилося бажання "поділити" владу. На думку журналіста-розслідувача та голови видання Bellingcat Христа Грозєва, у Кремлі вже можна помітити перші спроби провладної еліти визначитися зі своїм майбутнім після путіна.

Про це Грозєв розповів в інтерв’ю ВВС, передає "Телеграф".

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Як стверджує журналіст, зараз основним симптомом "розколу" всередині насамперед єдиної проросійської коаліції є взаємні звинувачення. Насамперед, це яскраво ілюструє конфлікт між лідером Чечні Рамзаном Кадировим та прессекретарем путіна Дмитром Пєсковим.

Йдеться про публічну образу Кадирова те що, що Пєсков відмовився коментувати присвоєння главі Чечні нового звання (генерал-лейтенант — ред.), пославшись те що, що не бачив указу. Кадиров заявив, що у Пєскова "шкала пріоритетів ще не дозріла" і що з цим потрібно щось робити. Пісків у відповідь запропонував йому не змагатися в патріотизмі.

"Взаємні звинувачення з боку Кадирова до Пєскова і навпаки. Це симптом тієї напруги та стресу, що існує всередині еліти та силовиків. Ось цей розділ — неминучий", — стверджує Христо Грозєв.

На його думку, таким чином Кремль пожинає результати невдалої стратегії, яка не втілюється в життя, хоч би скільки її намагалися реанімувати.

За словами журналіста-розслідувача, зараз більшість політиків почне звинувачувати одне одного. Це робитиметься для того, щоб забезпечити собі якесь хоча б віддалено світле майбутнє.

"Хтось обирає майбутнє після путіна, а інші — найближче майбутнє, щоб довести лояльність путіну", — наголошує Грозєв.

Таким чином, упевнений він, дехто намагається уникнути трибуналу та в’язниці, а інші сподіваються ще кілька місяців пожити у теплі та добрі.

Зазначимо, що деякі вітчизняні експерти пророкують не лише путінському режиму, а й усій росії майбутнє Радянського союзу. Найімовірніше, рф справді може розпастись на кілька окремих республік, тому що рано чи пізно прийде бажання добре жити і ситно їсти.

Додамо, що також "Телеграф" писав, які території, на думку секретаря РНБО Олексія Данилова, росія може втратити першими.