Частина росії палає вже тиждень: відео моторошної пожежі в тайзі Сибіру

Рятувальники не виключають, що частину сіл доведеться евакуювати

У різних кутках росії продовжує палати — вже тиждень рятувальники намагаються приборкати вогонь у Сибірській тайзі, а в Мінусинському районі Красноярського краю взагалі оголосили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Зазначається, що лісова пожежа у Мінусинському районі розповсюдилася на 250 гектарів. Місцеві служби намагаються відвести вогонь від кількох населених пунктів, однак ймовірності евакуації не виключають. Відомо, що пожежі вирують там вже тиждень. Серед причин — зруйнована екологічна система в тайзі, варварські вирубки та відправлення до Китаю ешелонів російського лісу.

За даними місцевих ЗМІ, лише за минулу добу в Красноярському краю виникло 30 лісових пожеж. Площа займання досягла майже тисячі гектарів. До гасіння території залучали авіацію.

Також відомо, що ліси горіли в Ужурському, Бірилюсському, Ірбейському, Нижньоїнгаському, Канському, Тасіївському, Боготольському, Рибинському, Омелянівському, Березовському районах та Шариповському муніципальному окрузі.

Варто згадати й інші масштабні пожежі, що охопили величезну площу сибірських лісів. Тут у росіян виникла серйозна проблема — кількість рятувальників та техніки виявилася недостатньою для повної ліквідації загоряння. Все тому, що бойові вертольоти, які могли б допомогти у цій ситуації, залучені на війні в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 квітня у росії спалахнула велика конденсаційна електростанція на острові Сахалін.