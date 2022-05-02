Їх там не було? В Краснодарі знайшли десятки свіжих могил з військовими прапорами

На деяких могилах висять прапори десанту та морського флоту

Російська влада продовжує приховувати втрати живої сили у війні проти України, поки у різних кутках країни-агресора з'являється все більше свіжих могил військовослужбовців. Одне з поховань журналісти виявили на одному з кладовищ Краснодара.

Про це повідомило видання 93.ru.

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Так, на Краснодарському кладовищі помітили 26 свіжих могил російських військових. Судячи з даних табличок — вони загинули після 24 лютого, тобто з початку війни в Україні. Час смерті росіян датуються лютим-квітнем 2022 року. Також зазначається, що наймолодшому з них було всього 19 років.

Ці могили одразу помітні, адже над хрестами майорять прапори десантних військ та морського флоту. Крім того, російських військових ховають окремо — як розповів співробітник кладовища, для них виділили окрему ділянку.

Варто зазначити, що деякі могили вкриті ще зовсім свіжими квітами. Також є вінки від російського Міноборони та різних військових угруповань, до яких належали солдати, що воювали на українських землях.

Нагадаємо, що російська влада офіційно не називає цифри втрат в Україні — за підрахунками некрологів, кількість убитих окупантів до двох тисяч. При цьому в мережу просочилася інформація із закритої наради Міноборони рф — йшлося про більш ніж 13 тисяч убитих і 7 зниклих безвісти на 22 квітня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час вторгнення в Україну російська армія поклала велику кількість солдатів з "елітних підрозділів".