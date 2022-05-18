У росії визначаються із заміною крейсеру "Москва": названо головного кандидата

Ракетний катер носить крилаті ракети "Калібр".

Після того, як українською ракетою "Нептун" був затоплений флагман Чорноморського флоту росії крейсер "Москва", його місце виявилося вакантним. Новим лідерським кораблем може стати фрегат "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє ТАРС, посилаючись на своє джерело. "Адмірал Макаров" — один із трьох фрегатів далекої морської зони.

Ракетний фрегат став частиною російського флоту наприкінці грудня 2017 року. Він призначений для знищення кораблів, підводних човнів, обстрілу берега, патрулів та морських комунікацій. Може розвивати швидкість майже 56 км/год, плавати автономно 30 днів.

На озброєнні:

крилаті ракети "Калібр"

ракетний комплекс "Штіль"

артилерійська установка калібру 100мм

зенітна артилерія

реактивна бомбова установка та торпеди

може нести гелікоптер.

Саме "Адмірал Макаров" називали ймовірною жертвою удару Збройних сил України по окупантах біля острова Зміїний. Пізніше інформація не підтвердилася. Зазначимо, що його озброєння називають "таким, що поступається" попередньому флагману. Офіційно наступником "Москви" його ще не названо.

До цього (у 2021) з’являлася інформація про майбутній флагман флоту — десантний корабель з гелікоптерами "Мітрофан Москаленко", який будується в Керчі.

У мережі із цього приводу вже поширюються жарти, що росія сама обрала нову мету для ЗСУ, а також згадують загибель того, чиїм ім’ям названо фрегат.

Нагадаємо, у мережі кілька днів тому опублікували запис, який називають останньою радіопередачею з "Москви". У ній йдеться про пробоїни нижче за ватерлінію, хоча за російською версією причиною загибелі судна була пожежа.

Як писав "Телеграф", через це сім’ї російських строковиків "футболять" офіційні інстанції, а майже весь екіпаж відмовилися визнавати загиблими, а назвали "зниклими безвісти".