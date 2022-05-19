У росії офіційно відхрестилися від символів "Z" і "V": подробиці

Символи війни є "неофіційними"

Символи Z і V, які хочуть заборонити в Україні на законодавчому рівні після повномасштабного вторгнення рф, "не є офіційними й не мають спеціального навантаження".

Про це повідомило міністерство оборони рф на запит депутата Мосміськдуми від КПРФ Євгена Ступіна, передає "Медуза".

При цьому в росії заявили, що ці символи "впізнавані й позитивно приймаються військовослужбовцями, громадянами росії та багатьма іншими".

"Літери Z та V не є офіційними військовими символами (позначеннями) і не несуть спеціального навантаження", — зазначили в міноборони рф.

"Сподіваюся, комусь ця відповідь допоможе уникнути необґрунтованого притягнення до відповідальності при висловленні свого ставлення до літер іноземних алфавітів. Не заперечую проти використання відповіді МО РФ у будь-яких судових справах", — написав Ступін у своєму telegram-каналі, прикріпивши фото документа.

У міноборони рф відповіли на депутатський запит про символи Z і V

Додамо, що у росії букви Z та V стали символом підтримки "спецоперації" в Україні. Ця символіка використовувалася на мітингу президента росії володимира путіна в березні.

Також 9 травня в деяких містах росії, зокрема Єкатеринбурзі, на військовій техніці на параді була ця символіка.

Парад перемоги у Єкатеринбурзі

Раніше повідомлялося, що символи V та Z були заборонені в Молдові.

Нагадаємо, путінський гімнаст був дискваліфікований на рік через те, що вийшов на подіум із літерою Z на формі.