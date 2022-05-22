Зять путіна Зеленський втік: що дізналися журналісти

Танцюристові довелося залишити посаду худрука в Баварському державному балеті

Передбачуваний співмешканець молодшої дочки путіна Катерини Тихонової Ігор Зеленський був змушений виїхати з майже рідної йому Німеччини. Перед цим танцюристу довелося звільнитися з посади художнього керівника в Баварському державному балеті.

Таку інформацію повідомляє німецьке видання Bild, передає "Телеграф".

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За інформацією джерела з того ж балету, Зеленський виправдав своє звільнення певними "особистими, сімейними справами". Жодної конкретики серед його колег не поширювалося. При цьому офіційні представники художнього закладу наголошують — на Ігоря Зеленського не чинили жодного внутрішнього тиску, тому його відставка була винятково добровільною.

Зять путіна Ігор Зеленський

З такою заявою пресслужбі Баварського балету довелося виступити після чуток про те, що зять путіна був змушений звільнитися через свої зв’язки з російським президентом.

Варто зазначити, що Зеленський звільнився перед тим, як Катерину Тихонову разом із сестрою внесли до списків санкцій Європейського Союзу. Також економічні обмеження торкнулися дочок путіна і США.

Варто додати, що, за інформацією російського видання "Медуза", обранець путінської доньки планував звільнитися у Німеччині ще раніше, проте продовжувати жити в Мюнхені. Основну ж творчу діяльність він мав зосередити у росії.

Куди саме виїхав Ігор Зеленський і чи він разом із Катериною Тихоновою, поки журналістам з’ясувати не вдалося.

Катерина Тихонова

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як мережа відреагувала на кумедний збіг прізвищ зятя путіна та українського президента. Спойлер — багато хто пропонує парі завести сина і назвати його на честь діда, щоб вийшло повне ім’я лідера України.