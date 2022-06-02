Убитий в Україні росіянин поїхав на війну, щоб заробити на "пластику" обличчя: як відреагували українці

За російськими даними, окупант загинув 19 травня у Харківській області

Наприкінці травня у російському селі Великий Сабськ (Ленінградська область) поховали 21-річного Антона Федосєєва, який у складі окупаційної армії приїхав воювати до України. Солдат пішов на службу за контрактом, бо хотів назбирати грошей на пластичну операцію, щоб виправити вроджений дефект носа, але натомість додому повернувся до цинкової труни.

Як повідомляє "Север.Реалии", Федосєєв отримав травму носа при народженні, і з дитинства мріяв накопичити гроші, щоб її виправити. Однак оскільки місце, де він народився, великими перспективами похвалитися не могло, досягати мрії він вирушив до армії.

Зазначається, що народився він у багатодітній сім’ї, батька не стало ще 2004 року, а мати після цього часто зловживала спиртним. Хлопець закінчив місцеве училище та отримав права тракториста, проте роботу знайти не встиг, а родичі кажуть, що й не міг.

"На місцевих фермах і так нормально не платять, та ще й затримують гроші. Звичайно, він намагався знайти хоч якусь стабільність, ось і підписав контракт, хоч ми всі його відмовляли. Коли Антону запропонували їхати в Україну, він, як я зрозуміла, ще міг відмовитися. Але він завжди казав: "Я ж не боягуз", от і погодився", — сказала його сестра Альона Федулова.

Востаннє їй вдалося поговорити з братом 10 травня, коли той похвалився високою зарплатнею. Крім того, вона повідомила, що той завжди соромився своєї зовнішності та хотів заробити на "пластику".

В українському сегменті мережі ця історія особливої жалості не викликала. Чимало користувачів вказали на те, що росіянин погодився вбивати мирних жителів України лише тому, що йому потрібні були гроші.

Як повідомлялося раніше, голова комітету держдуми росії з оборони, генерал-полковник Андрій Картаполов пояснив, чому в рф не публікують даних про своїх убитих. За його словами, це все тому що армія росії нібито "практично перестала зазнавати втрат".