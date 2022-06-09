У путіна є людина, яка збирає його кал за кордоном — ЗМІ

У кривавого диктатора є особлива людина на службі

У всіх закордонних поїздках президента росії володимира путіна, який уявив себе Петром I, супроводжує спеціальна людина, що відповідає за збір екскрементів глави кремля.

Про це йдеться у спільному розслідуванні французького журналіста Режиса Жанте та співробітника видання "Проект" Михайла Рубіна, передає parismatch.

За інформацією джерела, співробітник федеральної служби охорони (ФСО) збирає всі путінські фекалії та сечу у передбачені для цього місткості, а потім все це транспортує до Москви у спеціальній валізі. Вперше про цього працівника журналісти отримали інформацію від джерел на Близькому Сході у 2019 році, після візиту президента рф до Саудівської Аравії. За інформацією розслідувачів, збирання путінських екскрементів відбувалося і раніше, у травні 2017 року у Франції.

Передбачається, що у такий спосіб ФСО роблять усе можливе, щоб іноземні фахівці не отримали результати аналізів путіна. Джерело стверджує, що співробітникам російських посольств суворо заборонено згадувати про це.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти путіна. Раніше президент росії погрожував Україні через постачання далекобійної зброї США.