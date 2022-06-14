У Брянській області рф знову вибухи: що відомо (фото, відео)

У мешканців міста видався ненудний ранок

У російських Клинцях Брянської області, де напередодні спалахнуло і вибухало на території військової бази, знову пролунала "бавовна". Все сталося близько 9-ї ранку. Після вибуху у небі помітили російські вертольоти.

Місцеві паблики в Телеграм стверджують, що "снаряд" одночасно зачепив частину військової бази та житлового комплексу. У навколишніх будинках не дорахувалися вікон. Губернатор Брянської області олександр богомаз стверджує, що попадання було в селі Займище Клинського міського округу, постраждали чотири особи.

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Точне місце вибуху не повідомляється, але над містом піднялася хмара диму, що видно з різних районів.

Вибух у Клинцях

На відео з місця подій, яке також опублікували місцеві канали, видно неглибоку вирву та огорожу зі стрічки. Метадані відео підтверджують, що воно було знято 14 червня о 9-й ранку по Києву.

У росії в пабліках традиційно звинувачують Україну в обстрілі. Повідомляється, що після вибуху в місті частково не було світла та електрики, не працювали світлофори. Також нібито замінували міський суд.

Зазначимо, що Клинці Брянської області знаходяться за півсотні кілометрів від кордону з Україною. У місті зосереджувалась військова техніка, яку використовували для атаки на Україну.

Клинці на карті

Раніше "Телеграф" писав про російські ракетні обстріли України — у Харківській області загинула молода мати, її тримісячна дитина поранена, також постраждали ще двоє дітей — лише п’ять поранених. На Одещині російські ракети вдалося збити силам ППО.