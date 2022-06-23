У росії закликали до удару по посольству США в Києві: що стало причиною

Американська зброя лякає росіян

У росії після того, як в Україну прибули перші ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, помітно занервували й закликали вдарити по посольству США в Києві.

Про це в четвер, 23 червня, заявив депутат держдуми Росії Юрій Швиткін, передає lenta.ru.

Російський депутат вважає, що постачання HIMARS в Україну нібито веде світ до третьої світової війни, а росія повинна вдарити у відповідь по центру прийняття рішень — посольству США. Також росіянин закликав міноборони рф знищити урядовий квартал у Києві.

"Це ще раз підкреслює рух крок за кроком до третьої світової війни з боку США. Потрібно розуміти, що ми маємо жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має відбуватися і на ті країни, які постачають озброєння. І не просто знищувати інфраструктуру і таке інше, я вважаю, головний центр ухвалення рішень — посольство США. Я вважаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил росії. Моя позиція — треба знищувати урядовий квартал, треба знищувати відповідні точки. Так, ця робота ведеться з боку Міністерства оборони, але потрібно завдавати більш масованих ударів", — заявив Швиткін.

Цікаво, що Швиткін заявляє, що HIMARS легко можна придушити тим озброєнням, що є в росії — ППО і засобами радіоелектронної боротьби. Також депутат упевнений, що "Смерч" та "Ураган" здатні впоратися з американською системою, а тому не зовсім зрозуміла його істерика щодо наближення третьої світової війни.

"У нас є протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби, які можуть придушити саму вогневу точку. "Ураган" і "Смерч" — ці види озброєння спокійно можна протиставити HIMARS", — заявив російський депутат.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримають додаткові можливості для атак після отримання HIMARS.

Нагадаємо, Україна отримала важкі гаубиці від Заходу без важливої "начинки", щоб передові технології не потрапили в руки росіян.