Рус

Чи довго залишилося путіну? Арестович розповів нові факти про здоров'я президента росії

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7812
володимир путін Новина оновлена 25 червня 2022, 12:24
володимир путін

Очільник рф має серйозні проблеми з хребтом, і не тільки

Кривавий російський диктатор володимир путін, хворобливий вигляд якого останнім часом не втомлюються обговорювати, дійсно страждає на онкологічне захворювання. Ймовірніше за все, у лідера росії саркома — рак кісток.

Про це у своєму інтерв'ю для українського журналіста Дмитра Гордона розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, він володіє інформацією про серйозні проблеми зі здоров'ям у російського лідера путіна аналогічно до тієї, котра раніше з'являлася у медіа. Також він додав, що у президента росії, крім онкологічного захворювання, є ще, як мінімум, серйозні проблеми з хребтом та деякими внутрішніми органами.

"Я знаю точно з 2020 року, що в нього справді рак, начебто як саркома. Це рак кісток, хто не знає. І в нього ще є низка серйозних проблем із хребтом та іншими органами. Це як мінімум", — сказав він.

Радник глави ОП відзначив, що, навіть враховуючи такі серйозні хвороби, прожити кривавий російський диктатор може ще кілька років, адже його здоров'ям займаються найкращі лікарі росії і не тільки.

"Проблема в тому, що на цю людину працює вся кремлівська медицина. І не лише кремлівська. Не обмежена в грошах. Вмираючи від раку, він може вмирати ще кілька років", — пояснив Арестович.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом поведінка та зовнішній вигляд російського президента володмира путіна викликає досить багато питань. Зокрема, користувачі мережі під час переглядів відео з його виступами помітили новий досить дивний симптом, який може вказувати на наявність серйозних хвороб у кривавого лідера рф. Проте, навіть незважаючи на підозри, підкріплені багатьма доказами, щодо проблеми зі здоров'ям путіна, у кремлі цю інформацію невпинно спростовують.

Теги:
#Хвороби #Володимир Путін #Президент Росії #Олексій Арестович