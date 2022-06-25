Чи довго залишилося путіну? Арестович розповів нові факти про здоров'я президента росії

Очільник рф має серйозні проблеми з хребтом, і не тільки

Кривавий російський диктатор володимир путін, хворобливий вигляд якого останнім часом не втомлюються обговорювати, дійсно страждає на онкологічне захворювання. Ймовірніше за все, у лідера росії саркома — рак кісток.

Про це у своєму інтерв'ю для українського журналіста Дмитра Гордона розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, він володіє інформацією про серйозні проблеми зі здоров'ям у російського лідера путіна аналогічно до тієї, котра раніше з'являлася у медіа. Також він додав, що у президента росії, крім онкологічного захворювання, є ще, як мінімум, серйозні проблеми з хребтом та деякими внутрішніми органами.

"Я знаю точно з 2020 року, що в нього справді рак, начебто як саркома. Це рак кісток, хто не знає. І в нього ще є низка серйозних проблем із хребтом та іншими органами. Це як мінімум", — сказав він.

Радник глави ОП відзначив, що, навіть враховуючи такі серйозні хвороби, прожити кривавий російський диктатор може ще кілька років, адже його здоров'ям займаються найкращі лікарі росії і не тільки.

"Проблема в тому, що на цю людину працює вся кремлівська медицина. І не лише кремлівська. Не обмежена в грошах. Вмираючи від раку, він може вмирати ще кілька років", — пояснив Арестович.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом поведінка та зовнішній вигляд російського президента володмира путіна викликає досить багато питань. Зокрема, користувачі мережі під час переглядів відео з його виступами помітили новий досить дивний симптом, який може вказувати на наявність серйозних хвороб у кривавого лідера рф. Проте, навіть незважаючи на підозри, підкріплені багатьма доказами, щодо проблеми зі здоров'ям путіна, у кремлі цю інформацію невпинно спростовують.