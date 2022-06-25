Долго ли осталось путину? Арестович рассказал новые факты о здоровье президента россии

глава россии имеет серьезные проблемы с позвоночником, и не только

Кровавый российский диктатор владимир путин, болезненный вид которого в последнее время не устают обсуждать, действительно страдает онкологическим заболеванием. Вероятнее всего, у лидера россии саркома — рак костей.

Об этом в своем интервью для украинского журналиста Дмитрия Гордона рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, он владеет информацией о серьезных проблемах со здоровьем у российского лидера путина аналогично той, что ранее появлялась в медиа. Также он добавил, что у президента россии, кроме онкологического заболевания, есть еще как минимум серьезные проблемы с позвоночником и некоторыми внутренними органами.

"Я знаю точно с 2020 года, что у него действительно рак, вроде как саркома. Это рак костей, кто не знает. И у него еще есть ряд серьезных проблем с позвоночником и другими органами. Это как минимум", — сказал он.

Советник главы ОП отметил, что даже учитывая такие серьезные болезни, прожить кровавый российский диктатор может еще несколько лет, ведь его здоровьем занимаются лучшие врачи россии и не только.

"Проблема в том, что на этого человека работает вся кремлевская медицина. И не только кремлевская. Не ограничена в деньгах. Умирая от рака, он может умирать еще несколько лет", — объяснил Арестович.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последнее время поведение и внешний вид российского президента владимира путина вызывает достаточно много вопросов. В частности, пользователи сети во время просмотров видео с его выступлениями заметили новый довольно странный симптом, который может указывать на наличие серьезных заболеваний у кровавого лидера россии. Однако, несмотря на подозрения, подкрепленные многими доказательствами относительно проблемы со здоровьем путина, в кремле эту информацию непрестанно опровергают.