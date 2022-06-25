Маскують важливіші речі: політолог розповів, хто може поширювати чутки про хворобу путіна

Чутками про хворобу диктатора людей відволікають від більш важливого питання

Чутки про важку хворобу російського диктатора володимира путіна можуть поширюватися із самого кремля, щоб відвернути увагу населення від насущних проблем.

Як розповів в інтерв’ю НВ політолог Іван Преображенський, російське керівництво може саме "вкидати" подібні чутки та підтримувати їх, щоб вони почали жити "своїм життям".

Він зазначив, що саме так з’явилася чутка про те, що нібито голова ФСБ микола патрушев може стати наступником путіна, а тепер поширюються вкидання про те, що в нього вже є конкуренти.

Політолог каже, що зараз не головне чи справді путін хворий, бо наскільки стійка російська політична система.

"І це питання якраз намагаються маскувати порожньою балаканкою про можливих кандидатів", — зазначив Преображенський.

Нагадаємо, що погіршення стану здоров’я російського диктатора обговорюється вже близько року. Причиною нездужання деякі джерела називали нещодавно перенесену операцію.

Деякі наближені до нього люди стверджують, що володимир путін хворий на онкологію, яка надто швидко прогресує.