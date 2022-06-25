Маскируют более важные вещи: политолог рассказал, кто может распространять слухи о болезни путина
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Слухами о болезни диктатора людей отвлекают от более важного вопроса
Слухи о тяжелой болезни российского диктатора владимира путина могут распространяться из самого кремля, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем.
Как рассказал в интервью НВ политолог Иван Преображенский, российское руководство может само "вбрасывать" подобные слухи и поддерживать их, чтобы они начали жить "своей жизнью".
Он отметил, что именно так появился слух о том, что якобы глава ФСБ николай патрушев может стать преемником путина, а теперь распространяются вбросы о том, что у него уже есть конкуренты.
Политолог говорит, что сейчас не главное действительно ли путин болен, а то насколько устойчива российская политическая система.
"И этот вопрос как раз пытаются маскировать пустым трепом о возможных кандидатах", — отметил Преображенский.
Напомним, что ухудшение состояния здоровья российского диктатора обсуждается уже около года. Причиной недомогания некоторые источники называли недавно перенесенную операцию.
Некоторые приближенные к нему люди утверждают, что владимир путин болен онкологией, которая слишком быстро прогрессирует.