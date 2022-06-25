Маскируют более важные вещи: политолог рассказал, кто может распространять слухи о болезни путина

Слухами о болезни диктатора людей отвлекают от более важного вопроса

Слухи о тяжелой болезни российского диктатора владимира путина могут распространяться из самого кремля, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем.

Как рассказал в интервью НВ политолог Иван Преображенский, российское руководство может само "вбрасывать" подобные слухи и поддерживать их, чтобы они начали жить "своей жизнью".

Он отметил, что именно так появился слух о том, что якобы глава ФСБ николай патрушев может стать преемником путина, а теперь распространяются вбросы о том, что у него уже есть конкуренты.

Политолог говорит, что сейчас не главное действительно ли путин болен, а то насколько устойчива российская политическая система.

"И этот вопрос как раз пытаются маскировать пустым трепом о возможных кандидатах", — отметил Преображенский.

Напомним, что ухудшение состояния здоровья российского диктатора обсуждается уже около года. Причиной недомогания некоторые источники называли недавно перенесенную операцию.

Некоторые приближенные к нему люди утверждают, что владимир путин болен онкологией, которая слишком быстро прогрессирует.