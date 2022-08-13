Міноборони рф відзначилося новою брехнею про українських полонених

У росії зробили цинічну заяву щодо полонених українців

Після вбивства українських військовополонених у Оленівці (Донецька область) у рф цинічно заявили, що українські солдати повністю задоволені умовами у полоні та нібито не хочуть йти на обмін.

З такою заявою у суботу, 13 серпня, виступило міністерство оборони росії на своєму telegram-каналі. Оборонне відомство рф опублікувало кілька відео з чоловіками, які представляються українськими військовими й розповідають, як потрапили в полон і як з ними добре поводяться російські солдати. Наприкінці кожного відео чоловіки заявляють, що не хочуть повертатись до України.

"Військовополонені відмовилися від обміну і не бажають повертатися в Україну, щоб не стати "гарматним м’ясом" і загинути, виконуючи злочинні накази командування за вказівкою маріонеткового керівництва країни, що знищує свій народ", — повідомило міноборони росії.

Скільки полонених українців нібито відмовилися від обміну в росії уточнювати не стали.

У мережі з'явилася реакція на таке повідомлення від росіян.

Керівника департаменту інформації та масових комунікацій міноборони росії Ігоря Конашенкова часто зображують в образі клоуна через його абсурдні заяви

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Трагедія в Оленівці на території окупованої частини Донецької області, яка забрала життя понад 50 українських військовополонених, за планом росіян мала бути ще кривавішою, вважає екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Раніше повідомлялося, що військові експерти США підтвердили, що у вбивстві українських полонених в Оленівці винна росія.