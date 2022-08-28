"Загіпнотизувала СБУ": у Москві пенсіонерка спалила авто топ-чина Генштабу рф

Під час затримання жінка згадала українських військовослужбовців у позитивному ключі

Вибухи та пожежі машин людей, пов’язаних із окупацією частини України, відбуваються не лише на непідконтрольній Києву території. Так, напередодні в Москві яскраво спалахнув дорогий BMW, що належить Євгену Секретарьову, заступнику начальника 8-го управління Генштабу армії рф. Найдивовижніше те, кого затримали за підпал — підозрюваною виявилася 65-річна москвичка, яку, за словами родичів, "загіпнотизували співробітники СБУ".

Більше деталей розповість "Телеграф", посилаючись на росЗМІ, а також дані Telegram-каналу SHOT. Палійці зараз намагаються виставити не зовсім здоровою, а також потрапила під вплив українських спецслужб.

Під час пожежі постраждав автомобіль, який належить Євгену Секретарьову. Сам він стверджує, що у дворі, де стався підпал, він не проживає і взагалі опинився там випадково. Чому жінка обрала саме його транспортний засіб, офіцер Генштабу ЗС рф не розуміє.

Євген Секретарьов

При цьому дуже цікаво, що під час спілкування з поліцейськими, 65-річна Олена Бєлова вигукувала фразу "Азов — сила!", за що на неї одразу пообіцяли скласти додатковий протокол. Свої дії вона не коментує ніяк, натомість цю функцію виконує її зять.

За його словами, за останні кілька днів до інциденту родичка дуже дивно поводилася, а потім і зовсім зникла. Цікаво, що заява на розшук була подана лише за добу, перш ніж Бєлова влаштувала пожежу. Чоловік, який є її зятем, заявляє, що їхню родину шантажували представники Служби безпеки України. Більше того, вони вимагали у них гроші (500 тисяч рублів), погрожували кривавою розправою над тещею, а потім заявили, що росіянам доведеться довго виплачувати відшкодування за дії літньої жінки.

"Теща твоя палитиме людей, палитиме машини, палитиме квартири, вбиватиме — потім ви за це відповідатимете", — цитує москвич спілкування з представниками "СБУ".

Цікаво, що чоловік переконаний, що ті змогли загіпнотизувати матір його дружини, через що та й вирішила влаштувати підпал високопоставленого військового чиновника. Як доказ він надає листування з шантажистами та включає голосові повідомлення, в яких чути спілкування Олени Бєлової з її спільниками.

Досить кумедним є те, що навіть багато росіян не вірять у подібні "виправдання". Більшість вважає, що жінка просто не підтримує війну в Україні, а її зять вирішив вийти із ситуації таким екстравагантним способом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що кілька днів тому в окупованому Херсоні вибухнуло авто, що належить Ігорю Телегіну, одному з місцевих колаборантів. Власник був усередині, але, на жаль, зміг вижити.

Натомість його "колега" із Запорізької області Андрій Рижков вирішив не чекати справедливого покарання і наклав на себе руки. Його знайшли у петлі.