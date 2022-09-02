Зазнає потужного тиску: експерт пояснив, як війна відобразилася на психіці путіна

Паніки у поведінці російського лідера поки що не спостерігається, проте напруга явно присутня

Фізичне та психологічне здоров’я кремлівського диктатора володимира путіна цікавить багатьох людей у всьому світі, особливо в останні кілька місяців. Однак попри деякі явні симптоми нездужання, політик сповнений енергії і готовий проявляти активність, яку від нього вимагатимуть ті чи інші ситуації.

Така думка була висловлена політичним психологом, експертом з питань невербальної комунікації Валентином Кімом в інтерв’ю "Телеграфу". Експерт наголошує, що зменшення кількості перебування путіна в медіапросторі може бути цілком логічним, як для лідера країни-агресора — багато хто не вважає за потрібне його кудись запрошувати.

При цьому Кім зазначає, що всі свої можливості російський президент все одно використовує. Серед таких — поїздки на шостий Каспійський саміт до Ашгабаду (червень) та столиці Ірану Тегеран (липень). Більше путін поки не надто когось цікавить, щоб приймати його "на своїй території".

"Не можна сказати, що він розгублений, запанікував, але, безумовно, зазнає серйозного тиску. Наскільки путін довго здатний його витримувати — відповісти складно", — каже Валентин Кім.

За словами фахівця, скласти реальну психологічну карту владимира путіна неможливо. Вся проблема в його скритності, яка регулярно лише посилюється — і через його поведінку, і через рішення Кремля.

"Можна лише припускати, що ці півроку створили досить потужний психологічний тиск на путінську психіку. Він намагається активізуватися, включитися в роботу як тільки можна на тих напрямках, які вважає за потрібне", — резюмував політичний психолог.

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До речі, раніше "Телеграф" розповідав, що журналіст Аркадій Бабченко впевнений — незважаючи на чутки, у путіна чудове здоров’я, і він здатний прожити ще 10-15 років.

Частково поділяє таку думку і відомий український лікар Євген Комаровський. На його думку, навіть якщо російський диктатор зараз хворий, Кремль має всі можливості підтримувати його "на плаву" якомога довше.