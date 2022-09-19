Надпотужний ураган обрушився на Курськ, є загиблі та руйнування (епічні фото та відео)

Поліпшення погоди не очікується

З України йде циклон, який накрив на вильоті Сумщину і накоїв бід у Курській області росії. Там не лише проблеми з відключенням світла у 87 населених пунктах. З будівлі одного із гуртожитків місцевого технікуму зірвало дах. Уламками вибило шибки і вбило одного студента.

Про це повідомляє місцева влада. Частину студентів змогли забрати батьки, решту просто перевели на поверхи нижче, які не постраждали від урагану. Безліч дерев повалив вітер у Курську та Льгові — під одним із них також виявили тіло людини.

Загиблий — молодий хлопець, студент автотехнічного коледжу, який перебував у мікрорайоні Волокно. Його сусіди по гуртожитку намагалися надавати йому допомогу до приїзду швидкої, але безуспішно.

Користувачі мережі діляться відео та фото з різних куточків Курської області – шквальний вітер та дощ – не найбільша проблема. В одному з районів помітили справжнє торнадо.

Під час урагану в Курську

Блискавки сяяли всю ніч

Погода в Курську значно не покращиться — у регіоні випустили попередження про шквали та грози. Раніше "Телеграф" розповідав, що погодні негаразди — один із симптомів глобального потепління. Вчені прогнозують посилення дощів у майбутньому.