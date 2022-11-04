Переполох в Кремлі: "наступник Путіна" замість крісла президента обрав наркотики

Кремлівські війни за владу набирають обертів, однак окремі повороти долі виявляються вельми раптовими

На фоні військових поразок російської армії та затягування "спецоперації" все частіше говорять про те, якою буде Росія після відходу від влади Володимира Путіна. І найголовніше — хто буде знаходитись за кермом цієї підбитої машини під назвою Російська Федерація.

Очевидно, що з плином часу змінюється і конфігурація сил в російській верхівці. Наприклад, сильно виросла роль творця ПВК Вагнера Євгена Пригожина. При цьому проведення мобілізації показало, що зберігають свій вплив і ті, хто задовго до війни був стовпами режиму Путіна — так звані "яструби" — секретар Радбезу Микола Патрушев, голова ФСБ Олександр Бортніков, олігарх Юрій Ковальчук та інші.

Бортнікова та Патрушева західна преса взагалі називає ідеологами і мало не головними організаторами вторгнення до України. The Times, наприклад, повідомило, що голова ФСБ та секретар Радбезу ще влітку 2021 року прийняли остаточне рішення про необхідність вторгнення до України. Між собою вони це аргументували необхідністю "остаточного вирішення української проблеми" та власне вони й запевнювали Путіна в тому, що війна потрібна. Також Патрушев та Бортніков вважали, що в них закінчується час для того, щоб "розв’язати питання західної агресії".

Щодо часу переживання російських "яструбів" зрозумілі — Патрушеву станом на сьогодні 71 рік, Бортнікову — 70. У такому віці ніколи не знаєш, чи прокинешся зранку. Особливо враховуючи кількість ворогів, яких у них достатньо навіть серед соратників.

І хоча західна преса та розвідки інколи натякають, що Патрушев хотів би сісти в крісло президента, більш вірогідним і прийнятнішим для нього був би сценарій з президентством його сина — Дмитра Патрушева, який у свої 45 вже чотири роки очолює міністерство сільського господарства РФ. Зв’язки батька та його лобі дозволили дозволили Дмитру Миколайовичу побудувати блискучу кар’єру і мати при цьому звання офіцера ФСБ.

Дмитро Патрушев

Про бажання Патрушева-старшого посадити сина у крісло президента РФ неодноразово писала і західна, і російська преса та телеграм-канали. Цікавий вкид 27 жовтня було опубліковано в телеграм-каналі Генерал СВР, який часто пише конспірологічні історії, які нібито відбувались у російській владі. В ньому йшла мова про закриту частину засідання, яке Путін проводив з деякими членами Ради Безпеки РФ.

"Путін сказав, що збирається виступити зі зверненням до Федеральних зборів ближче до кінця року. У зверненні президент подякує за роботу прем'єр-міністру та Кабміну та запропонує кандидатуру нового прем'єр-міністра та новий склад уряду, мовляв, у кризу потрібні кризові менеджери. На початку наступного року президент має намір поетапно запровадити військовий стан по всій країні, — пише Генерал СВР. — Ще до наради Путін попередив Собяніна про необхідність підготовки Москви до можливості введення воєнного стану будь-якої миті після нового року. Транзит (влади — Ред.) збираються проводити у режимі воєнного стану. Секретар Ради безпеки Микола Патрушев не в захваті від перспективи переходу влади до його сина Дмитра у розпал війни, але Путін обіцяє, що гаряча фаза закінчиться навесні", — говориться в публікації.

Так, ніби випадково, популярний Телеграм-канал, який зливає інсайти та, очевидно, має вплив на російські еліти, ставить перед фактом, що владу будуть передавати саме в руки Дмитра Патрушева.

Втім, нещодавно з’явилась інформація, яка може поставити хрест на всіх владних амбіціях Патрушева-меншого. Мова йде про його наркозалежність.

"Потенційного президента Росії спіймали на вживанні важких наркотиків, а термінова евакуація на лікування в Китай у вересні цього року зробила тільки гірше: про цю пристрасть дізнались і в Піднебесній", — пише громадський діяч Юрій Гончаренко.

Юрій Гончаренко про плани Патрушева

Експерт пригадав, що у скандалі з доставкою крупної партії кокаїну з Аргентини до Росії у 2018 році фігурував саме літак Патрушева, щоправда старшого. Скандальною також є історія з сином генерала ФСБ Здановича, який був колишнім прессекретарем Миколи Патрушева, коли той очолював спецслужбу. Зданович-менший отримав 10 років в’язниці за торгівлю наркотиками. Судячи з усього, пристрасть дітей топ-чиновників РФ до заборонених речовин — випадок не поодинокий.

Для України витік інформації щодо наркозалежності Патрушева-молодшого є навіть корисним, оскільки може завадити призначенню молодого президента РФ, який крім іншого є сином головного архітектора вторгнення військ до України. Цікаво, що цю тему досить активно розганяють і російські ботоферми, якими курує той самий Євген Пригожин. У нього, очевидно, свої плани на політичне майбутнє Росії.