"Вежі" кремля готуються до громадянської війни в росії: Піонтковський вказав на ознаки

За словами публіциста, програш росіян у війні проти України вже зрозумілий усім

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський упевнений, що на росію чекає поразка в російсько-українській війні й подальша нова, але вже на своїй території, громадянська війна. На це вказують, зокрема, поява приватних армій у рф.

Про це Піонтковський сказав в інтерв’ю українській ведучій Наталії Мосійчук. За словами публіциста, підготовка до громадянського конфлікту вже розпочалася. Політолог заявив, що результат війни проти України відійшов на другий план.

Так, Піонтковський закликав звернути увагу, що приватні армії в росії "зростають як гриби після дощу"

"Армія Пригожина, армія Кадирова, і навіть міністр оборони Шойгу, це марення якесь, кличе свою приватну армію. Днями ось найбільший мільярдер, гаманець Путіна Тимченко, теж створив свою армію. Вони готуються до іншої війни, до громадянської. Вони розуміють, що війну в Україні програно і почнеться величезний переділ власності", — заявив публіцист.

При цьому Піонтковський зазначив, що за характером громадянська війна не нагадуватиме ту, яка сталася 1917 року між "червоними" та "білими". Цього разу, за його словами, після падіння путінського режиму очікуються поділки майна, що залишилося.

"Їм уже начхати на результат війни з Україною, скоро групи бандитів воюватимуть за величезні безгоспні трильйонні шматки власності. Ось для цього вони створюють приватні армії", — вважає Піонтковський.

Раніше Андрій Піонтковський прогнозував, яким може бути наступний крок української армії на шляху перемоги над агресором.