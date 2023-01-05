"Башни" кремля готовятся к гражданской войне в россии: Пионтковский указал на признаки

По словам публициста, проигрыш россиян в войне против Украины уже понятен всем

Политолог и публицист Андрей Пионтковский уверен, что россию ожидает поражение в российско-украинской войне и дальнейшая новая, но уже на своей территории, гражданская война. На это указывают, в частности, появление частных армии в рф.

Об этом Пионтковский сказал в интервью украинской ведущей Наталье Мосийчук. По словам публициста, подготовка к гражданскому конфликту уже началась. Политолог заявил, что исход войны против Украины отошел на второй план.

Так, Пионтковский призвал обратить внимание, что частные армии в рф "растут как грибы после дождя"

"Армия Пригожина, армия Кадырова, и даже министр обороны Шойгу, это бред какой-то, зовёт свою частную армию. На днях вот крупнейший миллиардер, кошелёк Путина Тимченко, тоже создал свою армию. Они готовятся к другой войне, к гражданской. Они понимают, что война в Украине проиграна и начнётся громадный передел собственности", — заявил публицист.

При этом Пионтковский отметил, что по характеру гражданская война не будет напоминать ту, которая произошла в 1917 году между "красными" и "белыми". В этот раз, по его словам, после падения путинского режима ожидаются дележки оставшегося имущества.

"Им уже наплевать на исход войны с Украиной, скоро группы бандитов будут воевать за громадные бесхозные триллионные куски собственности. Вот для этого они создают частные армии", — считает Пионтковский.

Ранее Андрей Пионтковский прогнозировал, каким может быть следующий шаг украинской армии на пути к победе над агрессором.