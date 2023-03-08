Можна дійти хоч до москви: Ілля Пономарьов пояснив велику помилку кремля

Учасники рейду своїм шляхом не зустріли опору

На початку березня росію переполошила новина про групу російських опозиціонерів "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які влаштували рейд по Брянській області. При цьому показовим є те, що на своєму шляху вони не зустріли жодного опору.

Як розповів "Телеграфу" ексдепутат Держдуми рф, опозиціонер і натхненник "З’їзду народних депутатів Росії" Ілля Пономарьов, для російського диктатора володимира путіна це "повний провал".

"путін буквально за три дні до цього дав вказівки посилити охорону кордонів. І наочно продемонстровано, що жодної охорони жодного кордону взагалі немає", — сказав він.

За словами Пономарьова, російська влада не готувалась до того, що з українського боку можливий перехід кордону озброєними людьми, а тому стало очевидно, що його взагалі жодним чином не прикривають.

При цьому він зазначив, що РДК це маленький підрозділ, на відміну від легіону "Свобода Росії", проти якого російські прикордонники взагалі не мають жодного шансу.

"Легіон може взагалі до Москви хоч зараз дійти, і вони його не зможуть зупинити", — додав він.

Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф": "Партизанський рух у рф росте": Ілля Пономарьов — про рейд на Брянщину, шок у росії та прорахунки путіна

Як повідомлялося раніше, у четвер, 2 березня, до села Любечани Брянської області росії увійшла група бійців РДК, які поставили на вуха росЗМІ та запустили хвилю фейків.