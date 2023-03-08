Участники рейда на своем пути не встретили сопротивления

В начале марта россию переполошила новость о группе российских оппозиционеров "Русского добровольческого корпуса" (РДК), которые устроили рейд по Брянской области. При этом показательным является то, что на своем пути они не встретили никакого сопротивления.

Как рассказал "Телеграфу" экс-депутат Госдумы рф, оппозиционер и вдохновитель "Съезда народных депутатов россии" Илья Пономарев, для российского диктатора владимира путина это "полный провал".

"путин буквально за три дня до этого дал указания усилить охрану границ. И наглядно продемонстрировано, что никакой охраны никакой границы вообще нет", — сказал он.

По словам Пономарева, российские власти не готовились к тому, что с украинской стороны возможен переход границы вооруженными людьми, а потому стало очевидно, что ее вообще никаким образом не прикрывают.

При этом он отметил, что РДК это маленькое подразделение, в отличие от легиона "Свобода России", против которого у российских пограничников нет вообще никакого шанса.

"Легион может вообще до москвы хоть сейчас дойти, и они его не смогут остановить", — добавил он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Партизанское движение в рф растет": Илья Пономарев — о рейде на Брянщину, шоке в россии и просчетах путина

Как сообщалось ранее, в четверг, 2 марта, в село Любечане Брянской области россии вошла группа бойцов РДК, которые поставили на уши росСМИ и запустили волну фейков.