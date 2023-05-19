Вибухова "вендетта": мешканець Білгородщини вирішив оригінально розібратися із сусідом
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Чоловік так сильно ненавидів свого сусіда, що в нього дозрів план помсти
У прифронтовій Білгородській області, де й так регулярно відбувається "бавовна", місцеві жителі вже підривають один одного. Такий інцидент трапився у місті Валуйки, де чоловік кинув гранату до будинку ненависного сусіда, щоби помститися йому.
Про це повідомляє Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела.
Так, 35-річний житель Валуєк регулярно сварився зі своїм сусідом і в якийсь момент вирішив помститися йому, придумавши вибухову "вендетту". Поки чоловіка не було вдома, той закинув йому на подвір’я гранату Ф-1. Внаслідок вибуху було пошкоджено фасад будинку та паркан. Постраждалих чи жертв немає.
"Незадоволеного підривника затримали, проти нього порушили кримінальну справу за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна" — тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі або примусові роботи на той же строк", — йдеться у повідомленні.
Співробітники поліції з’ясовують, звідки у затриманого граната і що спричинило такий вчинок.
У соцмережах тим часом обурюються, чому чоловіка не притягнули за замах.
Деякі користувачі пишуть, що йдеться про нібито місцевого депутата, якому таким чином хотів помститися його сусід.
У місцевих ЗМІ справді повідомляють про те, що в ніч проти 6 травня у дворі депутата Валуйської міськради вибухнула граната.
"Ми з сім’єю прокинулися від сильного вибуху та вібрації стелі та підлоги. Але як люди, звичні жити в умовах СВО (повномасштабної війни, розв’язаної росією, — Ред.), ми подумали, що це чергова робота наших ППО і продовжили сон. Вранці, коли ми вийшли з дітьми у двір, ми побачили біля будинку велику вирву і сліди розкиданого ґрунту навколо. Буквально все навколо було посічено осколками: цегляний фасад будинку, вікна, ворота гаража, альтанка. Я одразу викликав оперативні служби та Слідчий комітет", — розповів він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Білгородській області порахували кількість загиблих від обстрілів і пояснили це "агресією з боку України".