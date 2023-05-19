Взрывная "вендетта": житель Белгородщины решил оригинально разобраться с соседом

Мужчина так сильно ненавидел своего соседа, что у него созрел план мести

В прифронтовой Белгородской области, где и так регулярно происходит "бавовна", местные жители уже взрывают друг друга. Такой инцидент случился в городе Валуйки, где мужчина бросил гранату к дому ненавистного соседа, чтобы отомстить ему.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники.

Так, 35-летний житель Валуек регулярно ссорился со своим соседом и в какой-то момент решил ему отомстить, придумав взрывную "вендетту". Пока мужчины не было дома, тот закинул ему во двор гранату Ф-1. В результате взрыва были повреждены фасад дома и забор. Пострадавших или жертв нет.

"Недовольного подрывника задержали, на него завели уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" — теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют, откуда у задержанного граната и что стало причиной такого поступка.

В соцсетях тем временем возмущаются, почему мужчину не привлекли за покушение.

Некоторые пользователи пишут, что речь идет о якобы местном депутате, которому таким образом хотел отомстить его сосед.

В местных СМИ действительно сообщают о том, что в ночь на 6 мая во дворе депутата Валуйского горсовета взорвалась граната.

"Мы с семьёй проснулись от сильного взрыва и вибрации потолка и пола. Но как люди, привычные жить в условиях СВО (полномасштабной войны, развязанной россией, — Ред.), мы подумали, что это очередная работа наших ПВО и продолжили сон. Утром, когда мы вышли с детьми во двор, мы увидели у дома большую воронку и следы разбросанного грунта вокруг. Буквально всё вокруг было посечено осколками: кирпичный фасад дома, окна, ворота гаража, беседка. Я сразу вызвал оперативные службы и Следственный комитет", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белгородской области посчитали количество погибших от обстрелов и объяснили это "агрессией со стороны Украины".