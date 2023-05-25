Під час нового обміну полоненими росії видали українського письменника: був звинувачений у держзраді
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Письменник-пропагандист незабаром приїде до москви
У рамках великого обміну полоненими, який відбувся 25 травня, Україна повернула 106 захисників, а росія отримала назад частину своїх окупантів, серед яких київський письменник, пропагандист "російського миру" Ян Таксюр, підозрюваний у державній зраді.
Інформація про це сьогодні з’явилась на сайті Readovka.
Водночас російська пропагандистська агенція РИА-Новости, посилаючись на власні джерела пише, що Таксюр вже знаходиться в Луганську і скоро буде в москві.
Варто зазначити, що раніше Ян Таксюр лобіював інтереси Церкви країни-окупанта, поширював кремлівські наративи, негативно висловлювався у бік ПЦУ, виступав проти закриття проросійських пропагандистських каналів, таких як "112 Україна", і заявляв, що в Україні нібито є фашисти. Водночас він має нагороди від УПЦ МП – орден Нестора Літописця.
У березні 2022 року його затримала СБУ.
Відомий також і вірш Яна Таксюра, який він написав у 1995 році, за його словами, просто жартома.
"Отак подивишся здаля
На м**каля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш…
М***АЛЬ".
Нерідко цей вірш приписували Тарасу Шевченку, але насправді його автором є Таксюр, який зараз активно підтримує тих, про кого в негативному ключі писав раніше у своєму вірші.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 травня в Росії підірвали автомобіль пропагандиста-письменника захара прилєпіна. Водій авто загинув на місці, а прилєпін отримав серйозні травми.