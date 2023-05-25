Під час нового обміну полоненими росії видали українського письменника: був звинувачений у держзраді

Письменник-пропагандист незабаром приїде до москви

У рамках великого обміну полоненими, який відбувся 25 травня, Україна повернула 106 захисників, а росія отримала назад частину своїх окупантів, серед яких київський письменник, пропагандист "російського миру" Ян Таксюр, підозрюваний у державній зраді.

Інформація про це сьогодні з’явилась на сайті Readovka.

Водночас російська пропагандистська агенція РИА-Новости, посилаючись на власні джерела пише, що Таксюр вже знаходиться в Луганську і скоро буде в москві.

Варто зазначити, що раніше Ян Таксюр лобіював інтереси Церкви країни-окупанта, поширював кремлівські наративи, негативно висловлювався у бік ПЦУ, виступав проти закриття проросійських пропагандистських каналів, таких як "112 Україна", і заявляв, що в Україні нібито є фашисти. Водночас він має нагороди від УПЦ МП – орден Нестора Літописця.

У березні 2022 року його затримала СБУ.

Відомий також і вірш Яна Таксюра, який він написав у 1995 році, за його словами, просто жартома.

"Отак подивишся здаля

На м**каля,

І ніби справді він людина.

Іде собі мов сиротина,

Очима блим, губами плям.

І десь трапляється хвилина

Його буває навіть жаль.

А ближче підійдеш…

М***АЛЬ".

Нерідко цей вірш приписували Тарасу Шевченку, але насправді його автором є Таксюр, який зараз активно підтримує тих, про кого в негативному ключі писав раніше у своєму вірші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 травня в Росії підірвали автомобіль пропагандиста-письменника захара прилєпіна. Водій авто загинув на місці, а прилєпін отримав серйозні травми.