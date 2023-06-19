Перевернуті авто та розбиті будинки: у "БНР" ранок почався з потужних прильотів (фото, відео)

У Білгородській області ранок почався з обстрілів

Бєлгородська область, де нещодавно активізувалися російські добровольці, зазнала нового масованого обстрілу. Внаслідок ранкового удару по місту Валуйки постраждали семеро людей.

Як пишуть російські ЗМІ, також є непідтверджена інформація про одну загиблу жінку.

На опублікованих кадрах із місця подій видно, що внаслідок удару пошкодження отримали автомобілі та будівлі. Одну з машин від вибухової хвилі закинуло на дах іншого транспортного засобу.

Місцева влада вже підтвердила інформацію про постраждалих. За уточненими даними, серед них дитина.

За даними ще одного джерела, внаслідок удару було зруйновано господарські будівлі у місті. Загалом місцеві жителі нарахували понад 10 прильотів.

Традиційно пропагандисти звинуватили в обстрілі Збройні сили України, хоча наші військові неодноразово давали зрозуміти, що не ведуть вогонь по території противника, оскільки їхня мета — звільнення своєї землі.

Валуйки Бєлгородської області на карті

Раніше "Телеграф" писав про те, що пізно увечері 16 червня у Бєлгороді сталася потужна пожежа в центральній частині міста. Там палала житлова багатоповерхівка. Деякі очевидці подій повідомляли, що перед загорянням чули гучну бавовну.