шойгу пообіцяв створити резервну армію та похвалився небаченим числом добровольців

За словами шойгу, росіяни рвуться на війну

Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що до кінця червня буде завершено формування резервної армії та армійського корпусу. За його словами, вони отримають понад 3 тисячі одиниць військової техніки.

Про це пишуть РосЗМІ.

"Ми формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії, а також п’ять полків 20-ї танкової армії. Все йде за планом. Фактично, до кінця червня ми завершимо формування резервної армії, а найближчим часом завершимо формування армійського корпусу", — заявив голова армії окупантів, виступаючи з доповіддю перед президентом рф володимиром путіним на засіданні Ради безпеки.

За словами шойгу, п’ять полків сформовано більш ніж на 60%, а кількість контрактників в армії рф останнім часом зросла на 114 тисяч осіб.

"За контрактом на сьогоднішній ранок набрано 114 тисяч осіб — це за прямим контрактом, і плюс до цього 52 тисячі — це добровольці. За добу контракт у середньому підписують 1336 осіб, це фактично за добу отримуємо полк", — підраховує він кількість"гарматного м’яса".

Як повідомляв "Телеграф", володимир путін заявив про нові фантастичні перемоги своєї армії, але ватажок найманців ПВК "Вагнер" євген пригожин не згоден зі своїм президентом. Він скаржиться на успіхи ЗСУ на фронті і знову розповідає про нестачу боєприпасів та навіть звичайних гранат.