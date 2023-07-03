Поганий знак для путінського патріарха: після візиту Кирила до церкви сталося лихо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 634
Поліцейський отримав серйозні травми
У російському Калінінграді стався курйозний інцидент — тут під час служби в церкві на поліцейського впала одна з конструкцій храму. Примітно, що перед цим тут побував особисто патріарх Кирило та освятив будівлю.
Як пишуть російські ЗМІ, випадок стався у храмі рівноаполстольних Костянтина та Олени вранці 2 липня.
Рано-вранці патріарх Кирило провів там божественну літургію, а вже через півтори години через сильний вітер з даху будівлі на поліцейського впала металева ретрансляційна конструкція.
Постраждалим виявився місцевий лейтенант поліції Олександр Чумаков. В результаті інциденту він отримав травму грудної клітки та перелом хребця.
З храму його екстрено доставили до нейрохірургічного відділення.
"Тепер належить з’ясувати, як могло зірвати конструкцію у такий відповідальний момент", — пише джерело.
За церковними канонами обряд освячення церков і храмів проводиться для введення його в духовний світ. Під час обряду споруда очищується від мирського впливу і стає вмістилищем Божественної Благодаті. Інцидент у храмі в Калінінграді можна розцінити як поганий знак для путінського патріарха.
Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно внаслідок чергового обстрілу з боку росіян один із снарядів потрапив до церкви на Херсонщині. Там загинув місцевий священник.