Поганий знак для путінського патріарха: після візиту Кирила до церкви сталося лихо

Поліцейський отримав серйозні травми

У російському Калінінграді стався курйозний інцидент — тут під час служби в церкві на поліцейського впала одна з конструкцій храму. Примітно, що перед цим тут побував особисто патріарх Кирило та освятив будівлю.

Як пишуть російські ЗМІ, випадок стався у храмі рівноаполстольних Костянтина та Олени вранці 2 липня.

Рано-вранці патріарх Кирило провів там божественну літургію, а вже через півтори години через сильний вітер з даху будівлі на поліцейського впала металева ретрансляційна конструкція.

Постраждалим виявився місцевий лейтенант поліції Олександр Чумаков. В результаті інциденту він отримав травму грудної клітки та перелом хребця.

З храму його екстрено доставили до нейрохірургічного відділення.

"Тепер належить з’ясувати, як могло зірвати конструкцію у такий відповідальний момент", — пише джерело.

За церковними канонами обряд освячення церков і храмів проводиться для введення його в духовний світ. Під час обряду споруда очищується від мирського впливу і стає вмістилищем Божественної Благодаті. Інцидент у храмі в Калінінграді можна розцінити як поганий знак для путінського патріарха.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно внаслідок чергового обстрілу з боку росіян один із снарядів потрапив до церкви на Херсонщині. Там загинув місцевий священник.