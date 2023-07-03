Плохой знак для путинского патриарха: после визита Кирилла в церкви произошла беда

Полицейский получил серьезные травмы

В российском Калининграде произошел курьезный инцидент — здесь во время службы в церкви на полицейского упала одна из конструкций храма. Примечательно, что перед этим здесь побывал лично патриарх Кирилл и освятил здание.

Как пишут российские СМИ, случай произошел в храме равноаполстольных Константина и Елены утром 2 июля.

Ранним утром патриарх Кирилл провёл там божественную литургию, а уже через полтора часа из-за сильного ветра с крыши здания на полицейского упала металлическая ретрансляционная конструкция.

Пострадавшим оказался местный лейтенант полиции Александр Чумаков. В результате инцидента он получил ушиб грудной клетки и перелом позвонка.

Из храма его экстренно доставили в нейрохирургическое отделение.

"Теперь предстоит выяснить, как могло сорвать конструкцию в такой ответственный момент", — пишет источник.

По церковным канонам, обряд освящения церквей и храмов проводится для введения его в духовный мир. Во время обряда постройка очищается от мирского влияния и становится вместилищем Божественной Благодати. Инцидент в храме в Калининграде можно расценить как плохой знак для путинского патриарха.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в результате очередного обстрела со стороны россиян один из снарядов попал в церковь в Херсонской области. Там погиб местный священник.