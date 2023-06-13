Россияне убили священника: снаряд на Херсонщине прилетел на подворье церкви

Целью для нового обстрела оккупанты выбрали жилой квартал на Херсонщине

Российская армия продолжает подвергать обстрелам мирные города Украины. После ночного теракта в Кривом Роге, страна-террорист ударила по Белозерке, что в Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Целью для нового обстрела оккупанты выбрали жилой квартал. Один из снарядов прилетел прямо во двор церкви. Там россияне убили 72-летнего священника и ранили 76-летнюю женщину.

"Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії, влучила у подвір‘я церкви та вбила священника", — говорится в сообщении.

Судя по куполам на церкви, удар пришелся на Церковь Иоанна Предтечи (УПЦ МП), что расположена практически в центре населенного пункта.

Кроме этого в результате вражеских ударов были повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь и объекты критической инфраструктуры.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС россияне не прекратили обстреливать Херсонщину. Наоборот, например, в один из дней, когда проходила эвакуация, они ударили по затопленному району Херсона.

Ранее мы писали о том, что "Телеграф" показал масштабы катастрофы, которая случилась с Херсоном после подрыва ГЭС.

Также мы сообщали о первых подробностях с места прилета в Кривом Роге.