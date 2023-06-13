Росіяни вбили священика: снаряд на Херсонщині прилетів на подвір’я церкви

Російська армія продовжує обстрілювати мирні міста України. Після нічного теракту у Кривому Розі, країна-терорист ударила по Білозерці, що на Херсонщині.

Про це повідомив голова ВП Андрій Єрмак.

Метою для нового обстрілу окупанти обрали церкву та житловий квартал. Один із снаряд прилетів просто у двір церкви. Там росіяни вбили 72-річного священика та поранили 76-річну жінку.

Крім цього внаслідок ворожих ударів було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та об’єкти критичної інфраструктури.

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