Росіяни вбили священика: снаряд на Херсонщині прилетів на подвір’я церкви
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Російська армія продовжує обстрілювати мирні міста України. Після нічного теракту у Кривому Розі, країна-терорист ударила по Білозерці, що на Херсонщині.
Про це повідомив голова ВП Андрій Єрмак.
Метою для нового обстрілу окупанти обрали церкву та житловий квартал. Один із снаряд прилетів просто у двір церкви. Там росіяни вбили 72-річного священика та поранили 76-річну жінку.
Крім цього внаслідок ворожих ударів було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та об’єкти критичної інфраструктури.
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