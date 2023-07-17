Потрошать телефони та рахунки: розвідник пояснив, чому спецслужби Росії кошмарять генералів

Репресій побоюються навіть серед вищих чинів

У Росії чимало генералів з армії, спецслужб та розвідки потрапили до категорії неблагонадійних. Когось із них усунули з посад, а хтось опинився під домашнім арештом або утримується на деяких урядових об’єктах, як, схоже, той самий суровікін.

Таку думку "Телеграфу" висловив генерал армії України, екс-глава Зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж.

"Їх допитують. Перевіряють усі зв’язки, які у них були. Потрошать телефони, ноутбуки, рахунки і так далі. Так що — так, російську армію лихоманить. За деякими даними, шойгу та герасимов намагалися переконати путіна, що не слід так завзято потрошити ряди Збройних сил у пошуках змовників. Мовляв, і так все непросто, а тут – посилюється розкол між ФСБ та військовими”, – упевнений екс-глава Зовнішньої розвідки.

За його словами, спецслужба Росії "кошмарить" усіх, намагаючись самій не впасти в немилість до путіна, тому що до неї теж є чимало питань. У результаті явно перегинає ціпок і налаштовує проти себе дедалі більше представників армії. Де, схоже, є чималий відсоток офіцерів, які розуміють, що війна неправедна, жертви марні, армія недозабезпечена і продовжує слабшати, а керівництво не має реальної ситуації.

Більше про масову репресивну кампанію в Росії та можливість нового заколоту читайте в публікації сайту "Телеграф": "Путинська РФ копіює гітлерівську Німеччину": генерал про громадянську війну після путчу пригожину" .

Раніше "Телеграф" писав, що після "договорняка", яким завершився похід вагнерівців, кремль кинув усі сили на відлов тих, хто заколоту сприяв або мало протидіяв.