Потрошат телефоны и счета: разведчик объяснил, почему спецслужбы рф кошмарят генералов

Репрессий опасаются даже среди высших чинов

В росии немало генералов из армии, спецслужб и разведки попали в категорию неблагонадежных. Кого-то из них отстранили от должностей, а кто-то оказался под домашним арестом или содержится на неких правительственных объектах, как, похоже, тот же суровикин.

Такое мнение "Телеграфу" высказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

"Их допрашивают. Проверяют все связи, которые у них были. Потрошат телефоны, ноутбуки, счета и так далее. Так что — да, российскую армию лихорадит. По некоторым данным, шойгу и герасимов пытались убедить путина, что не следует так рьяно потрошить ряды вооруженных сил в поисках заговорщиков. Мол, и так все непросто, а тут — усугубляется раскол между ФСБ и военными", — уверен экс-глава Внешней разведки.

По его словам, спецслужба рф "кошмарит" всех, стараясь самой не впасть в немилость к путину, потому что к ней тоже есть немало вопросов. В итоге, явно перегибает палку и настраивает против себя всё больше представителей армии. Где, похоже, есть немалый процент офицеров, понимающих, что война неправедная, жертвы напрасны, армия недообеспечена и продолжает слабеть, а руководство не владеет реальной ситуацией.

Больше о массовой репрессивной кампании в россии и возможности нового мятежа читайте в публикации сайта "Телеграф": "Путинская рф копирует гитлеровскую Германию": генерал о гражданской войне после путча пригожина".

Ранее "Телеграф" писал, что после "договорняка", которым завершился поход вагнеровцев, кремль бросил все силы на отлов тех, кто мятежу способствовал либо не достаточно противодействовал.