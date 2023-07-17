"Путинская рф копирует гитлеровскую Германию": генерал о гражданской войне после путча пригожина

Вероятность нового мятежа вырастет в разы в случае серьезных поражений оккупационной армии на фронте, говорит Николай Маломуж

В россии развернулась массовая репрессивная кампания против высокопоставленных офицеров, враждебных или потенциально нелояльных к высшему военно-политическому руководству. Спусковым крючком стал мятеж вагнеровцев, хоть сам его зачинщик евгений пригожин спокойно курсирует между Беларусью и рф и даже ведет переговоры лично с путиным.

Очередной жертвой "чисток" пал генерал-майор иван попов, которого отстранили от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (Запорожское направление) после его откровений о проблемах оккупационной армии на фронте.

Войну, развернувшуюся внутри российской армии, а также между военнослужащими и спецслужбами (прежде всего — ФСБ), специально для "Телеграфа" проанализировал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

Как путин подтолкнул пригожина к бунту

— Понятно, что путин недоволен военными, — считает генерал Маломуж. — Они не выполнили задачи, которые он ставил (причем то и дело, понижая "аппетиты") в рамках так называемой "специальной военной операции" — по сути, агрессивной войны против Украины.

Бывший руководитель внешней разведки напоминает, что путин сперва требовал захвата Киева и всей или большей части Украины. Потом — хотя бы восточных и южных областей. Затем — хотя бы удержания уже захваченных рубежей.

— Но практически все задачи были провалены. И у диктатора — большое недоверие к военным. Те пытались реабилитироваться, представив в декабре прошлого года на расширенном заседании коллегии минобороны присутствующему там путину новую стратегию ведения войны. Та подразумевала мобилизацию едва ли не всех сил и средств рф, формирование новых армий и корпусов, поднятие военно-промышленного комплекса на новый уровень, мощное переоснащение вооруженных сил. Что дало бы возможность развернуть новые наступательные операции — более успешные, чем были у страны-агрессора ранее, — рассказывает Николай Маломуж.

Но и здесь, отмечает он, все завершилось провалом. Потому что в ходе зимнее-весеннего наступления россияне смогли захватить (снеся их почти подчистую) лишь Соледар и Бахмут. Причем в основном — усилиями ЧВК "Вагнер", положившей там не только десятки тысяч завербованных зеков, но и немало квалифицированных наемников.

Понятно, продолжает генерал, что пригожин пытался выжать из ситуации максимум полезного для себя, надеясь на щедрые поощрения со стороны кремля. Он развернул мощную информационную кампанию, пытался увеличить свое влияние. Ослабить позиции главы минобороны шойгу и начальника генштаба герасимова представлявших ту часть военного командования, с которой пригожин был "в контрах". пригожин выставлял их слабыми, зашоренными, неспособными бюрократами, провалившими всю стратегию войны, не выполнившими задачи путина.

— Однако путин сделал ставку на лояльный к нему генералитет (группа шойгу—герасимов), дав понять, что именно они должны продолжить "СВО" своими методами. Задействовав, как обещали шойгу и герасимов, сформированные до конца июля новые силы и средства (около 2,7 тысяч танков, под 4,5 тысячи БТР, сотни ракетных систем и так далее, чего, похоже, нет и в помине). И переведя частные военные кампании, якобы мешающие шойгу с герасимовым вести более эффективную войну (единым строем), под руководство минобороны.

В итоге с позволения путина появился тот самый приказ об обязательном переходе всех ЧВК (юридически нелегальных, как признал сам диктатор) до июля под длань минобороны. Прежде всего — ради установления полного контроля над вагнеровцами, которые в определенные моменты начали чувствовать себя государством в государстве, — поясняет Николай Маломуж.

При этом, акцентирует он, не секрет, что сам путин в свое время давал разрешение на формирование всякого рода ЧВК, в том числе "Вагнер". И на госфинансирование части операций данной структуры, как и на теперь разорванные контракты армии с пригожинской фирмой "Конкорд".

Репрессии продолжатся, но не явно

Понимая, что государство пытается отжать его ЧВК, пригожин решил, что его предали, считает генерал. И сперва отказался отдавать частную армию под контроль минобороны. А потом и вовсе пошел на москву уже не только против шойгу и герасимова, но и против путина.

— Причем явно имея поддержку среди части армейского генералитета — оппонентов шойгу и герасимова, — считает Николай Маломуж. — Это те самые люди, которые сейчас фигурируют в зарубежных СМИ как попавшие под пресс спецслужб. А возможно, уже оказавшиеся за решеткой. Среди таких — командующий воздушно-космическими силами рф, замглавы генштаба суровикин, его заместитель юдин, замначальника военной разведки алексеев, бывший замминистра обороны, генерал-полковник мизинцев. Ситуация напоминает ту, что была в фашистской Германии. Тогда тоже часть высшего офицерского состава строила заговоры против Гитлера, понимая, к каким фатальным последствиям для их страны движется война. Подобный формат сейчас проявляется в путинской рф, которая во многом копирует гитлеровскую Германию.

На вагнеровцев, подчеркивает эксперт, равнялись многие. А последние, чувствуя это, позволяли себе многое. Об этом — стычки между ними и регулярной армией рф в районе Бахмута, незадолго до выхода наемников оттуда. Об этом же и мятеж 24 июня, в том числе с уничтожением пригожинскими вояками воздушных средств российских вооруженных сил.

Во время этих событий, продолжает Николай Маломуж, часть генералов, уставших от путинского правления, поставившего их страну на грань катастрофы, заняли нейтральную позицию, не желая активно противодействовать так называемому "маршу справедливости". Часть — закулисно поддержали вагнеровцев. Часть — под давлением путина и ФСБ обратились к пригожину с призывами прекратить путч.

— Но к тому времени, а особенно после, спецслужбы идентифицировали откровенно нелояльных или потенциально нелояльных к режиму, олицетворением которого являлся путин и приближенные к нему шойгу и Ко. Эдакий спаянный блок части спецслужб, военных и олигархов типа ковальчука. Который, безусловно, был напуган не только действиями вагнеровцев, но и откровенным брожением умом среди высших военных чинов. И после "договорняка", которым завершился поход вагнеровцев, кремль бросил все силы на отлов тех, кто мятежу способствовал либо не достаточно противодействовал, — поясняет эксперт.

По его словам, такие люди — в армии, спецслужбах, разведке — попали в категорию неблагонадежных. Кого-то отстранили от должностей. Кто-то оказался под домашним арестом или содержится на неких правительственных объектах, как, похоже, тот же суровикин.

— Их допрашивают. Проверяют все связи, которые у них были. Потрошат телефоны, ноутбуки, счета и так далее. Так что — да, российскую армию лихорадит, — уверен экс-глава Внешней разведки. — По некоторым данным, шойгу и герасимов пытались убедить путина, что не следует так рьяно потрошить ряды вооруженных сил в поисках заговорщиков. Мол, и так все непросто, а тут — усугубляется раскол между ФСБ и военными.

Ведь спецслужба попросту "кошмарит" всех (стараясь самой не впасть в немилость к путину, потому что к ней тоже есть немало вопросов), явно перегибая палку и настраивая против себя всё больше представителей армии. Где, похоже, есть немалый процент офицеров, понимающих, что война неправедная, жертвы напрасны, армия недообеспечена и продолжает слабеть, руководство зажралось и не владеет реальной ситуацией, — продолжает военный эксперт.

Николай Маломуж считает, что репрессии будут продолжаться. Но не явно.

— Демонстрировать лишние расколы путину, который при каждом удобном случае кричит о мифической консолидации российского общества, ни к чему. Кого-то из генералитета или званием пониже попытаются убедить, что лучше не пытаться вступать в противодействие с властью, потому что последствия будут тяжелейшие (и пригожин вряд ли может чувствовать себя спокойно — путин ему всё припомнит). Кто-то будет задержан. А кто-то и арестован, — прогнозирует эксперт. — Если же это вызовет протесты, режим пустит в ход спецназ, устраняя конкретных зачинщиков. Вряд ли следующий бунт закончится "малой кровью", как пригожинский".

Впрочем, отмечает генерал, пока на горизонте ничего подобного не просматривается. По его мнению, путин более-менее сумел стабилизировать ситуацию.

— Хотя часть военного блока явно выглядит ненадежно. И кремлю придется держать ухо востро. Вероятность нового мятежа вырастет в разы в случае серьезных поражений оккупационной армии на фронте, — заключает Николай Маломуж.