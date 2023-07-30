"Сьогодні дуже актуально": у мережі "віруситься" прогноз розвалу росії десятирічної давності

На тлі заколоту ПВК "Вагнера", що прогримів, і дедалі частіших розмовах про розвал росії в мережі згадали слова російського політика Ірини Хакамади ще від 2013 року.

Так, у мережі згадали ефір пропагандиста соловйова, у якому виступила Хакамада. Вона, незважаючи на агресивні спроби ведучого перебити її, висловила свою думку щодо політики сучасної росії. На її думку, шукаючи собі постійних зовнішніх ворогів і озброюючись, росія невблаганно йде до розвалу, як це сталося з СРСР після холодної війни.

"Це закінчиться розпадом росії! Запишіть мої слова та прокрутіть їх через 15 років і потім не кажіть, що нікого не попереджали!", — сказала вона.

Користувачі зазначили, що зараз її слова звучать дуже актуально, з майбутній розвал країни-агресора не так вже й "фантастично", як це могло здатися комусь у 2013.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін в інтерв’ю "Телеграфу" оцінив шанси на розпад росії.

Також "Телеграф" писав про те, що навіть коли режим путіна в рф впаде по вертикалі та горизонталі, це навряд чи означатиме територіальний розвал самої росії.