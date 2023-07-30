"Сегодня очень актуально": в сети "вирусится" прогноз по развалу россии десятилетней давности

На фоне прогремевшего мятежа ЧВК "Вагнера" и все более частых разговорах о развале россии в сети припомнили слова российского политика Ирины Хакамады еще от 2013 года.

Так, в сети вспомнили эфир пропагандиста соловьева, на котором выступила Хакамада. Она, несмотря агрессивные попытки ведущего перебить её, высказала свое мнение по поводу политики современной росии. По её мнению, ищя себе постоянных внешних врагов и "ощетиниваясь" (вооружаясь), россия неумолимо идет к развалу, как это произошло с СССР после холодной войны.

"Это закончится распадом россии! Запишите мои слова и прокрутите их через 15 лет и потом не говорите, что никого не предупреждали!", — сказала она.

Пользователи отметили, что сейчас её слова звучат весьма актуально, а будущий развал страны-агрессора не таким уже и "фантастическим", как это могло показаться кому-то в 2013.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в интервью "Телеграфу" оценил шансы на распад россии.

Также "Телеграф" писал о том, что даже когда режим путина в россии рухнет по вертикали и горизонтали, это вряд ли будет означать территориальный развал самой рф.