В липні путін підписав рекордну кількість секретних указів: про що вони

В росії зросла кількість таємних указів – рекордну кількість зафіксували в липні 2023 року. З чим це пов’язано?

В росії продовжують бити власні рекорди у створенні середовища непрозорості та маніпуляцій на тлі міфічної "демілітаризації" України. У липні президент рф володимир путін підписав рекордну з 1999 року кількість секретних указів — 62% документів президента не було опубліковано.

Про це свідчать підрахунки "Медіазони" за порядковими номерами президентських указів. Це сталося на тлі заколоту Пригожина та українського контрнаступу, але з чим саме пов'язано — поки нема остаточної версії.

Усі укази президента рф пронумеровані по порядку від початку року. Якщо якийсь номер в опублікованих документах не зустрічається, він був присвоєний секретному указу. Такої високої частки секретних указів не було за весь час президентства путіна. Лише одного разу в історії сучасної Росії частка секретних указів була трохи вищою — 64% у січні 1999 року. За підсумками перших семи місяців 2023 рік займає перше місце за часткою непублічних розпоряджень, яких виявилося 48% від загальної кількості.

Відсоток секретних указів, підписаних президентом рф

Відразу 12 секретних указів було підписано у період між 27 та 31 липня — це максимальна кількість пропущених номерів указів поспіль з початку війни. До підписання пачки секретних документів Путін дав російське громадянство американському хокеїсту Бреннану Менеллу ("Динамо"), а одразу після цього — підписав об'ємний список державних нагород.

Секретні укази путіна нерідко пов'язані з нагородженням учасників бойових дій, зокрема посмертно. На самому початку російської агресії у березні 2022 року частка секретних указів сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище на тлі масштабного українського контрнаступу, що може свідчити про успіхи ЗСУ.

Раніше сайт "Телеграф" писав, що путін продовжує політику агресії — в рф підготували резерв із силовиків, які можуть бути спрямовані для врегулювання ситуації в Білорусі.