В россии выросло количество тайных указов – рекордное количество зафиксировали в июле 2023 года. С чем это связано?

В россии продолжают бить собственные рекорды по созданию среды непрозрачности и манипуляций на фоне мифической "демилитаризации" Украины. В июле президент россии владимир путин подписал рекордное с 1999 года количество секретных указов – 62% документов президента не было опубликовано.

Об этом свидетельствуют подсчеты "Медиазоны" по порядковым номерам президентских указов. Это произошло на фоне мятежа Пригожина и украинского контрнаступления, но с чем связано — пока нет окончательной версии.

Все указы президента рф пронумерованы по порядку с начала года. Если номер в опубликованных документах не встречается, он был присвоен секретному указу. Столь высокой доли секретных указов не было за все время президентства путина. Лишь однажды в истории современной россии доля секретных указов была несколько выше – 64% в январе 1999 года. По итогам первых семи месяцев 2023 занимает первое место по доле непубличных распоряжений, которых оказалось 48% от общего количества.

Процент секретных указов, подписанных президентом рф

Сразу 12 секретных указов было подписано в период между 27 и 31 июля – это максимальное количество пропущенных номеров указов подряд с начала войны. До подписания пачки секретных документов путин дал российское гражданство американскому хоккеисту Бреннану Менеллу ("Динамо"), а сразу после этого подписал объемный список государственных наград.

Секретные указы путина нередко связаны с награждением участников боевых действий, в том числе посмертно. В начале российской агрессии в марте 2022 года доля секретных указов достигала 54%, теперь она поднялась еще выше на фоне масштабного украинского контрнаступления, что может свидетельствовать об успехах ВСУ.

Ранее сайт "Телеграф" писал, что путин продолжает политику агрессии — в россии подготовили резерв из силовиков, которые могут быть направлены для урегулирования ситуации в Беларуси.