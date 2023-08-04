Інгуські партизани записали звернення на території Інгушетії (Відео)

Партизани говорять про звільнення своєї батьківщини від російських окупантів

Командир спеціального оперативного підрозділу "Бадр" Інгуської Визвольної Армії Амір Мухаммад зі своїми бійцями записали відеозвернення на території тимчасово окупованої північнокавказької республіки Інгушетія та закликали співвітчизників не брати участь у війні в Україні, розв’язану Росією.

Ролик було опубліковано на YouTube-каналі GALGAY ESKAR.

Інгуські партизани говорять про звільнення своєї землі від російських загарбників, які принесли лише бідність та насильство. Вони закликали співвітчизників не брати участь у війні в Україні, яку веде Росія, а натомість – створювати осередки руху збройного опору окупантам у себе вдома.

На сьогоднішній день на території Інгушетії працює мережа повстанців. Було оголошено про створення Інгуської Визвольної Армії для відновлення національно-визвольної боротьби із загарбниками та незалежності Інгушетії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку квітня поточного року між інгушськими партизанами та російськими силовиками продовжилися бої. В результаті загинуло близько півтора десятка співробітників ФСБ, Росгвардії, військових і поліцейських. У свою чергу, секретар Ради безпеки РФ Патрушев у Кабардино-Балкарії провів засідання, на якому обговорювалося посилення заходів безпеки на Північному Кавказі.