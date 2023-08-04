Ингушские партизаны записали обращение на территории Ингушетии (Видео)

Партизаны говорят об освобождении своей родины от российских оккупантов

Командир специального оперативного подразделения "Бадр" Ингушской Освободительной Армии Амир Мухаммад со своими бойцами записали видеообращение на территории временно оккупированной северокавказской республики Ингушетия и призвали соотечественников не принимать участие в войне в Украине, развязанную Россией.

Ролик был опубликован на YouTube-канале GALGAY ESKAR.

Ингушские партизаны говорят об освобождении своей земли от российских захватчиков, которые принесли лишь бедность и насилие. Они призвали соотечественников не принимать участие в войне в Украине, которую ведет Россия, а вместо этого – создавать очаги движения вооруженного сопротивления оккупантам у себя дома.

На сегодняшний день на территории Ингушетии работает сеть повстанцев. Было объявлено о создании Ингушской Освободительной Армии для восстановления национально-освободительной борьбы с захватчиками и независимости Ингушетии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале апреля текущего года между ингушскими партизанами и российскими силовиками продолжились бои. В результате погибло порядка полутора десятков сотрудников ФСБ, Росгвардии, военных и полицейских. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Патрушев в Кабардино-Балкарии провел заседание, на котором обсуждалось усиление мер безопасности на Северном Кавказе.