Під час атаки БПЛА: у підмосков’ї російський "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку, почалася пожежа

Інцидент трапився приблизно о 3:30

Під час масованої атаки безпілотників на москву в ніч проти 26 листопада розгінний блок зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку в підмосков’ї. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA. У пабліку зазначили, що інцидент стався о 3:30 у споживчому кооперативі "Сад" у селищі Часці у Кубинці Одинцівського міського округу.

Розгінний блок "Панциря" пробив стіну двоповерхового дерев’яного будинку. Внаслідок події почалася пожежа. Однак господарі будинку самостійно впоралися із загорянням. За даними джерел пабліка, під час інциденту ніхто не постраждав.

Раніше мер москви сергій собянін повідомляв, що в ніч на 26 листопада в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, були збиті безпілотники, що летіли на столицю рф. Також він заявляв, що ППО перехопило кілька дронів у Брянській, Тульській та Калузькій областях. Ще один БПЛА був збитий у міському окрузі Подільськ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 27 листопада в Смоленській області безпілотний літальний апарат атакував авіазавод. За даними ЗМІ, в результаті було пошкоджено двох російських винищувачів.