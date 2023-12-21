Впливає не лише на війну в Україні: США розповіли, скільки снарядів передала КНДР Росії

Пхеньян у відповідь розраховує отримати передові військові технології

КНДР передала Росії понад 1000 контейнерів із боєприпасами та військовим обладнанням, що було підтверджено супутниковими знімками.

Як повідомила посол США при НАТО Джуліана Сміт під час брифінгу в Державному департаменті США, зараз можна побачити суттєве розширення співробітництва між Росією та КНДР.

Це, за її словами, не тільки затягує російське вторгнення в Україну, а й зачіпає ситуацію з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"У нас є нова інформація про те, що КНДР нещодавно поставила в Росію ще більше зброї для використання у війні проти України. Відповідно до неї КНДР надала Росії понад тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами", — підкреслила Сміт.

Вона зазначила, що ці контейнери було переміщено кораблем, а сам факт передачі зброї було підтверджено супутниковими знімками. За словами дипломата, замість Пхеньян шукає можливості отримати від Росії передові військові технології на кшталт винищувачів, ракет для ППО, бронетехніку, матеріалів для виготовлення балістичних ракет та іншого.

Як повідомлялося раніше, у Китаї заявляли, що знають про те, що КНДР постачає зброю Росії, але водночас там кажуть, що не будуть нічого з цим робити.