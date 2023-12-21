Влияет не только на войну в Украине: США рассказали, сколько снарядов передала КНДР России

Пхеньян в ответ рассчитывает получить передовые военные технологии

КНДР передала России более 1000 контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием, что было подтверждено спутниковыми снимками.

Как сообщила посол США при НАТО Джулиана Смит во время брифинга в Государственном департаменте США, сейчас можно увидеть существенное расширение сотрудничества между Россией и КНДР

Это, по ее словам не только затягивает российское вторжение в Украину, но и затрагивает ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе.

"У нас есть новая информация о том, что КНДР недавно поставила в Россию еще больше оружия для использования в войне против Украины. Согласно ей КНДР предоставила России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами", — подчеркнула Смит.

Она отметила, что эти контейнеры были перемещены кораблем, а сам факт передачи оружия был подтвержден спутниковыми снимками. По словам дипломата, взамен Пхеньян ищет возможности получить от России передовые военные технологии вроде истребителей, ракет для ПВО, бронетехнику, материалов для изготовления баллистических ракет и другого.

Как сообщалось ранее, в Китае заявляли, что знают о том, что КНДР поставляет оружие России, но вместе с тем, там говорят, что не будут ничего с этим делать.