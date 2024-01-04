КНДР вже дає Росії балістичні ракети: ЗМІ дізналися, коли це зробить Іран

Наміри РФ здійснити таку закупівлю стало очевидним у середині грудня 2023 року

Чиновники США стурбовані активними переговорами Росії щодо придбання в Ірану балістичних ракет малої дальності. Їх можуть поставити країні-агресору вже навесні цього року.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на дані від американських урядовців. На їхню думку, угода про закупівлю вже завершена.

"Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються... Ми оцінюємо, що Росія має намір придбати ракетні системи в Ірану", — сказав один із співрозмовників.

Йдеться також про ракети малої дальності. Наголошується, що наміри РФ придбати у Ірану ракети стало очевидним у середині грудня 2023 року, коли російська делегація відвідала іранський полігон для ознайомлення з балістичними ракетами та пов’язаним з ними обладнанням. Ракети росіянам надали Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Цей візит відбувся після вересневого візиту міністра оборони Росії Сергія Шойгу до штаб-квартири Повітряно-космічних сил КВІР у Тегерані і раніше він не розголошувався. Американські чиновники наголосили, що там Шойгу оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем.

Водночас міністр зустрівся з генерал-майором Мохаммадом Багері, начальником штабу збройних сил Ірану та похвалився, що російсько-іранські відносини виходять на новий рівень.

Нещодавніми придбаннями Росії пускові установки балістичних ракет та кілька десятків балістичних ракет із Північної Кореї, а ці ракети стануть до них доповненням.

У той же час The Wall Street Journal повідомляє, що КНДР розпочала передачу балістичних ракет Росії. Йдеться про ракети малої дальності.

Видання LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони. У відомстві журналістам повідомили, що ця інформація перевіряється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) робили заяви, що Росія може почати закуповувати у Ірану балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar.